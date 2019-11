Uber coloca 200 trotinetes Jump em Lisboa

No anúncio feito durante a Web Summit (que decorre em Lisboa até quinta-feira, dia 7) a empresa diz que irá cobrir, com ambos os serviços de bicicleta e trotinetes, 100% do município.

As trotinetes da Jump surgem numa altura em que várias empresas de trotinetes elétricas têm abandonado os seus serviços na capital portuguesa. Recentemente foi o caso da Voi, no final de outubro. A empresa sueca esteve menos de um ano em Lisboa. Já antes, no início do mesmo mês, três outras empresas (Wind, Tier e Bungo) desistiram do mercado português.

As Jump atingem velocidades de 20km por hora com o custo de 0,20€/minuto e sem taxa de desbloqueio, sendo que a primeira viagem de 20 minutos é gratuita para os novos utilizadores, indica a empresa.

O novo serviço de trotinetas está incluído nas subscrições mensais da Jump. Foram apresentados dois planos mensais de utilização: 30 minutos por dia, todos os dias do mês, por 14,90€ ou 60 minutos por dia acumuláveis todos os dias do mês por 24,90€. Contudo, estes planos estão disponíveis apenas até ao dia 30 de novembro e são válidos tanto para as trotinetes como para as bicicletas da Jump.