Turma de 4ºano do Colégio de Alfragide sai entusiasmada do MediaLab DN

No passado dia 14 de novembro, quinta-feira, o Colégio de Alfragide teve a oportunidade de trazer uma turma de 4º ano a um dos workshops do MediaLab DN.

Este workshop começou com uma pequena conversa com os alunos, para que os mesmos pudessem dar o seu parecer em relação aquilo que achavam que seria o jornalismo.

Aprenderam ainda nesta discussão os vários termos técnicos utilizados nesta profissão e a história do jornal bem como da comunicação.

A atividade prática em si consistiu em montarem uma primeira página de um jornal, onde as notícias já estavam escritas e eles tinham de correspondê-las aos títulos certos. Ainda nesta primeira página, escolheram um destaque fotográfico e legendaram-no.

O entusiasmo da turma verificou-se maioritariamente nas visitas por grupos que fizeram à redação do DN, onde conseguiram colocar as mais variadas questões a jornalistas de diferentes editorias e até observar como funciona por exemplo a função de um paginador.

No final da experiência, para além de levarem como recordação a atividade que fizeram impressa, levaram também a edição semanal do DN com todas as suas revistas.