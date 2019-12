Trump, fogos, Euro'2016, o espaço e muito mais. As marcas fortes da década em revista

A matemática diz que a mudança de década só vai acontecer de 2020 para 2021, mas os números redondos levam a fazer um balanço do que aconteceu em Portugal e no mundo, em áreas como nas artes, na tecnologia ou no desporto, entre 2010 e 2019. Foi neste período de dez anos que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, que Portugal se sagrou campeão europeu de futebol, que Salvador Sobral conquistou o Festival da Eurovisão e que Jorge Bergoglio se tornou no Papa Francisco.

Esta foi também uma década rica em projetos megalómanos, de avanços da ciência e da tecnologia, da divulgação de documentos pela WikiLeaks e da ascensão das plataformas de streaming que ameaçam o mercado tradicional dos produtos audiovisuais. Isso e muito mais, para descobrir nos links abaixo.

