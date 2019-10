Templo perdido com 2200 anos foi descoberto por acaso no Egito

Egito anuncia descoberta de uma das aldeias mais antigas no delta do Nilo

Egito anuncia descoberta de múmias em túmulo no sul do país

Arqueólogos do Egito descobriram um templo com 2200 anos que terá pertencido ao faraó Ptolomeu IV. A antiga estrutura foi encontrada acidentalmente por trabalhadores da construção civil durante a perfuração de um esgoto na aldeia de Kom Shakau, no município de Tama, de acordo com um post no Facebook feito pelo Ministério das Antiguidades do Egito.

O trabalho de perfuração foi suspenso após a descoberta. Os arqueólogos encontraram rapidamente inscrições de pedra com fragmentos de texto com o nome de Ptolomeu IV, o quarto faraó da dinastia ptolomaica do Egito.

Até agora, a equipa descobriu duas paredes e o canto sudoeste da estrutura de calcário, gravada com esculturas de Hapi, o deus egípcio da inundação anual do rio Nilo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Especialistas estão agora a trabalhar para salvar o que resta do templo, que fica na margem oeste do Nilo, avança a CNN.

Ptolomeu IV governou o Egito de cerca de 221 AC a 204 AC. O seu governo não foi bem-sucedido e o faraó estava mais interessado em concretizar empreendimentos artísticos do que na realeza. Textos antigos indicam que o faraó terá construído a maior embarcação movida pela força humana já feita. Com o nome de tessarakonteres ("Quarenta"), tinha 40 bancos de remos, operados por 4000 remadores.

A descoberta do templo antigo é a mais recente de uma série de descobertas arqueológicas em 2019. Com isso, o Egito espera aumentar o interesse no turismo após a revolta do país em 2011.