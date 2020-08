Satélites encontram novas de pinguins-imperadores na Antártida

Imagens de satélite descobriram 11 novas colónias de pinguins-imperadores na Antártida, de acordo com uma nova investigação que sugere que a população global é 10% maior do que se pensava anteriormente.

Os pinguins-imperadores, que são particularmente vulneráveis ​​às alterações climáticas, são difíceis de estudar porque o habitat deles na Antártida é extremamente remoto e as temperaturas podem cair para -50º C.

Como as aves que não voam são pequenas demais para serem vistas nos satélites, o British Antarctic Survey (BAS) usou imagens do programa de observação Copernicus Sentinel-2 para rastrear o guano de pinguim - as suas fezes.

As imagens revelaram 11 novas colónias, elevando a contagem total de colónias em todo o continente para 61, de acordo com o estudo publicado na Remote Sensing in Ecology and Conservation.

O autor principal, Peter Fretwell, geógrafo da BAS, descreveu a descoberta como "emocionante", mas alertou que, como as colónias são pequenas, elas apenas aumentam a população global entre 5 e 10%, ou cerca de 265 500 a 278 500 pares reprodutores.

As águas quentes do oceano estão a fazer derreter o gelo do mar, onde os pinguins-imperadores vivem e se reproduzem.

Os investigadores disseram que a maioria das colónias recém-encontradas estão em locais que podem desaparecer como resultado das alterações climáticas.

"Os pássaros nesses locais são, portanto, provavelmente os 'canários da mina de carvão' - precisamos de observar esses locais com cuidado, pois as alterações climáticas afetarão esta região", disse Philip Trathan, chefe de biologia da conservação da BAS.

No ano passado, outra investigação da BAS descobriu que a segunda maior colónia de pinguins-imperadores da Terra havia sofrido uma falha de reprodução "catastrófica" à medida que o seu habitat diminui.

A colónia de Halley Bay, no mar de Weddell, a sul de Cape Hope, normalmente vê até 25 mil pares de pinguins acasalando a cada ano.

Mas em 2016, quando o clima anormalmente quente e tempestuoso quebrou o gelo marinho no qual os pinguins normalmente criam as suas crias, quase todas as crias morreram. Esse padrão foi repetido em 2017 e 2018.

Uma colónia de pinguins nas proximidades havia aumentado de tamanho, indicando que muitas das aves da Baía de Halley haviam migrado para condições mais seguras de reprodução.

Os imperadores, a maior espécie de pinguim do mundo, alcançaram fama mundial com um documentário de 2005, March of the Penguins, em que era retratada a jornada anual deles pelos desertos gelados, e o filme de animação de 2006, Happy Feet.

Mas a população de pinguins-imperadores, localizada no extremo sul da Terra, deve diminuir até 70% até ao final deste século, à medida que o planeta continua a aquecer.

Um estudo de 2015 recomendou que as aves fossem adicionadas a uma lista vermelha internacional de espécies em vias de extinção.