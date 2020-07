Sapo exótico viajou 8 mil quilómetros em caixa de bananas

Já é chamado de "sapo aventureiro", depois de ter viajado oito mil quilómetros desde a Colômbia até a um supermercado da cadeia Asda, no País de Gales. Os funcionários encontraram o pequeno animal exótico no meio de um cacho de bananas e ligaram para a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que tomou conta do pequeno anfíbio.

"Este sapo aventureiro viajou mais de oito mil quilómetros no meio de um cacho de bananas, partindo da sua terra natal, a Colômbia, antes de terminar no supermercado de Llanelli [a maior cidade de Carmarthenshire, no País de Gales], disse Gemma Cooper, da RSPCA, citada pela BBC.

Pensa-se que o sapo, que ganhou a alcunha da loja onde foi encontrado - "Asda" - tenha chegado daquele país sul-americano, onde centenas de milhares de toneladas da fruta são produzidas e enviadas para o Reino Unido todos os anos.

A RSPCA Cymru foi alertada para o achado no dia 29 de junho e constatou que o sapo se encontrava em boas condições de saúde apesar da longa viagem.

Os anfíbios são capazes de desacelerar o metabolismo para se adaptarem a diferentes condições ambientais, e terá sido isso que aconteceu com o pequeno "Asda", que agora está a ser alimentado com grilos e moscas.

O anfíbio foi entretanto transferido para o "Silent World Zoo To You", um centro especializado em vida marinha, onde agora vive num ambiente húmido, semelhante ao seu habitat natural.

"Pensei que já tinha visto tudo a trabalhar para RSPCA - mas isto é realmente novo para mim", afirmou Gemma Cooper, que agradeceu aos funcionários da loja Asda por terem avistado o sapo e por terem cuidado do pequeno animal até que ele fosse resgatado.