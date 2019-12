Reportagem do DN Insider vence Prémio Nacional de Inovação

A reportagem "Um dia o smartphone vai salvar-lhe a vida" do jornalista do DN/Insider Rui da Rocha Ferreira foi a vencedora do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação na categoria de escrita. Publicada em setembro de 2018, a reportagem aborda o impacto dos smartphones na área da saúde.

Na categoria de audiovisual, a reportagem "Os incêndios matam abelhas. Isso afeta-nos mais do que pensa", da jornalista Joana Ascensão, do V Digital, canal de vídeo do Globalmedia Group, foi a vencedora.

O lote de vencedores da 2.ª edição do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação fica completo com os trabalhos de Inês Rocha (Rádio Renascença), com "Como os algoritmos podem ajudar a salvar o mundo", na categoria multimédia, e de José Furtado (do jornal Reconquista, do distrito de Castelo Branco), com a reportagem "Tecnologia não assusta idosos de Escalos de Baixo", na categoria regional.

Os vencedores receberam um prémio de quatro mil euros cada.

Foram atribuídas menções honrosas nas categorias "Academia" e "Blog/Podcast". A primeira premiou o trabalho jornalístico de um estudante da Universidade do Porto, Filipe Rodrigues Ferreira, com o trabalho "Antiga aluna da FEUP lança campanha de crowdfunding de cosmética vegan e biológica", publicado no JornalismoPortoNet. Na segunda categoria, a menção foi para a reportagem de Adriano Cerqueira, "Substituir plástico por fibra conteira ou como encontrar alternativas para uma espécie invasora" do programa 90 segundos de Ciência, transmitido na Antena 1.

O Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação é atribuído pela Agência Nacional da Inovação e é cofinanciado pelo COMPETE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Conta com o apoio da Entidade Reguladora da Comunicação e do Sindicato dos Jornalistas.

"Portugal é hoje reconhecido em todo o mundo pela sua capacidade de inovação. Todos os dias nascem negócios com enorme potencial de desenvolvimento ou projetos concebidos por empresas que pretendem liderar no seu setor e que, por isso, investem em I&D colaborativa. Tanto as empresas como as instituições de ensino superior e de investigação estão cada vez mais empenhadas em contribuir para uma economia sustentável e para uma sociedade que oferece maior bem-estar aos cidadãos. No entanto, esta realidade só tem uma forma de chegar ao grande público: através da comunicação social", disse Eduardo Maldonado, presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Inovação, no anúncio dos vencedores esta segunda-feira, no Porto Innovation Hub.