Portuguesa preside à organização mundial de cancro da mama

A Advanced Breast Cancer Global Alliance (ABC Global Alliance), considerada a maior organização mundial de cancro da mama, vai ser presidida pela médica oncologista Fátima Cardoso. Em comunicado, a organização informou ainda esta quinta-feira que vai mudar a sua sede para Lisboa.

A ABC Global Alliance, criada em 2016, é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à defesa dos direitos dos doentes de cancro de mama avançado e à luta pela cura.

Decorreu esta quinta-feira em Lisboa o Congresso Internacional sobre Cancro da Mama Avançado no qual a oncologista foi distinguida com o prémio internacional de Cancro da Mama Avançado pelo seu papel na luta contra a doença.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Congresso que decorre até sábado em Lisboa, a Sociedade Europeia de Oncologia e a Aliança Global do Cancro da Mama Avançado, vão atribuir o Prémio de Cancro da mama Avançado 2019 a Fátima Cardoso, diretora da unidade da mama do Centro Clínico Champalimaud, em reconhecimento pela sua capacidade de antever "a importante do cancro da mama avançado".