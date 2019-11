Pequenos repórteres do Externato Nossa Senhora da Apresentação saem entusiasmados do MediaLab DN

No passado dia 12 de novembro, o Externato Nossa Senhora da Apresentação trouxe os pequenos alunos das turmas de 1º ciclo a experimentar a profissão de um jornalista.

Como introdução, a sessão para estes pequenos estudantes começou com uma conversa sobre o que faz um jornalista e como funciona o local onde este trabalha. De seguida, mostrou-se ainda às crianças uma curta-metragem de animação para que pudessem ficar motivadas para as atividades que se seguiram.

Para perceberem como é dividido um jornal, a parte prática que foi proporcionada aos alunos teve por base uma primeira página dividida por cores que correspondiam às várias partes (manchete, chamadas, barra). Com isto, o que cada dupla teve de fazer foi arrastar os textos das notícias já previamente feitos também por cores, até à cor correspondente. Após isso escolheram ainda uma fotografia e, com a ajuda da Equipa do MediaLab, legendaram-na.

Ainda antes de se despedirem da nossa casa, ambas as turmas tiveram a oportunidade de conhecer a redação e os jornalistas do DN, que conversaram com eles sobre a sua profissão, deixando-os ainda mais entusiasmados.