Paleontólogos portugueses e espanhóis descobrem ovos de dinossauros com 68 milhões de anos nos Pirenéus

Os especialistas com um dos ovos de dinossauro encontrados nos Pirenéus.

Paleontólogos portugueses e espanhóis estão a escavar uma jazida com ovos de dinossauro com 68 milhões de anos perto dos Pirenéus espanhóis, disse nesta terça-feira um dos investigadores, que espera poder encontrar os primeiros embriões de dinossauro daquele país.

"É uma jazida que tem 68 milhões de anos e 30 ovos de dinossauro, mas prevemos que possa ter quatro ninhos diferentes e mais de cem ovos", afirmou à agência Lusa Miguel Moreno-Azanza, especialista em ovos de dinossauro e um dos elementos da equipa.

A equipa internacional estima que os ovos de dinossauro, em bom estado de conservação, pertençam a dinossauros saurópodes tiranossauros, herbívoros quadrúpedes com caudas e pescoços longos, que podem chegar a 30 metros de comprimento.

Dado o estado de conservação, "podem vir a ser encontrados embriões, que seriam os primeiros descobertos em Espanha e pertenceriam aos últimos dinossauros da Europa", apontou o investigador, lembrando que os achados de ovos de dinossauro são raros em todo o mundo.

Os fósseis de ovos de dinossauro pertencem ao final do Cretáceo, com 68 milhões de anos.

O material foi encontrado em rochas que os especialistas acreditam serem mais recentes do que os dinossauros, pelo que "existe mais potencial para ter dinossauros e estão à procura de outras jazidas ao longo dos Pirenéus".

A jazida foi encontrada no final de 2019 por José Manuel Gasca, paleontólogo espanhol e adepto de corrida todo-o-terreno (trail running), durante uma sessão de treino.

Devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, o trabalho de campo arrancou só há uma semana e vai prolongar-se até outubro.

As escavações estão a ser efetuadas por uma equipa composta por investigadores da Universidade Nova de Lisboa e do Museu de Lourinhã, em Portugal, e do Grupo Aragosaurus da Universidade de Saragoça, em Espanha.

Entre os investigadores estão Octávio Mateus e Miguel Moreno-Azanza, da Universidade Nova de Lisboa, colaboradores do Museu da Lourinhã e dois dos maiores especialistas mundiais em ovos de dinossauro.

A investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal.