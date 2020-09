Orca famosa por transportar uma cria morta durante 17 dias dá à luz novamente

Uma orca que se tornou famosa em todo o mundo em 2018 quando transportou uma cria morta na água durante 17 dias deu novamente à luz um bebé saudável.

O Centro de Pesquisa de Baleias avistou a cria, apelidada de J-57, "nadando vigorosamente ao lado da sua mãe", chamada Tahlequah, no sábado em águas próximas à fronteira entre o estado americano de Washington e a província canadiana de British Columbia. Estima-se que tenha nascido na sexta-feira.

"Em 5 de setembro, seguimos um relatório de um dos observadores de baleias de que uma cria muita pequena foi vista", relatou o centro de pesquisa de baleias. "Tahlequah vivia separada das outras baleias e era muito evasiva ao cruzar a fronteira com o Canadá. Terminamos o nosso encontro com ela após alguns minutos e desejamos que continuassem bem."

Tahlequah tornou-se famosa em 2018 quando transportou uma cria que nasceu morta durante 17 dias em redor do Mar Salish, próximo de Washington e da British Columbia, onde vivem três vagens de orcas. O comportamento foi amplamente divulgado na imprensa como evidência do luto na espécie e a sua história cativou o público.

"Tahlequah significa muito para mim", disse a fotógrafa de vida selvagem Alena Ebeling-Schuld, uma seguidora próxima das baleias. "A sua viagem de luto foi impactante, contando a história para um grande público da complexidade das emoções dos animais, algo que os humanos são tão rápidos em desconsiderar."

Outros observadores argumentaram que descrever Tahlequah como a fazer "luto" é um antropomorfismo inapropriado.

A população de baleias residentes do sul consiste em três grupos ocupando o Estreito da Geórgia, uma grande enseada adjacente a Vancouver, bem como as águas circundantes. Estas baleias há muito sofrem com o stresse ambiental, principalmente devido à persistente falta de nutrição. Alimentam-se principalmente de salmões Chinook, ameaçados de extinção, cujas populações diminuíram nos últimos anos.

Esta diminuição da disponibilidade de alimentos impacta diretamente no sucesso da gravidez de baleias: um estudo de 2017 publicado na revista PLOS ONE descobriu que mais de dois terços das gestações falharam entre 2008 e 2014.

Os desafios enfrentados pela população residente do sul indicam um caminho difícil pela frente para o novo filho de Tahlequah. Embora um nascimento bem-sucedido seja um desenvolvimento positivo, os investigadores descobriram uma alta taxa de mortalidade entre os recém-nascidos.

"Lamentavelmente, com as baleias a ter tanto stresse nutricional nos últimos anos, uma grande percentagem de gestações fracassa e há cerca de 40% de mortalidade", observou o Centro de Pesquisa de Baleias no domingo. "Esperamos que esta seja uma história de sucesso."

A gravidez de Tahlequah foi relatada pela primeira vez há várias semanas pelo grupo conservacionista sem fins lucrativos Sealife Response, Rehabilitation, and Research, também conhecido como SR3. A investigadora, Holly Fearnbach, liderou esforços para monitorar por meio de uma câmara drone e foi capaz de deduzir várias gestações de baleias comparando fotos aéreas delas ao longo do tempo. Tahlequah era uma dessas baleias.