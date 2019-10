Oceanógrafo que encontrou Titanic procura aviadora Amelia Earhart

A expedição, que será tema de um documentário a exibir pelo canal National Geographic a 3 de novembro, procurou vestígios em terra, seguindo pistas que poderão levar à localização dos restos mortais da aviadora norte-americana, que foi a primeira mulher a atravessar o oceano Atlântico em solitário. Paralelamente, foram feitas buscas no mar.

Robert Ballard seguiu também as pistas deixadas nos últimos 30 anos pelo investigador de acidentes de avião Ric Gillespie e pelo Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas.

As pistas conduziram o oceanógrafo a Nikumaroro, uma ilha de coral na República de Kiribati, no sul do Oceano Pacífico, onde Amelia Earhart e o copiloto Fred Noonan terão desaparecido misteriosamente quando tentavam dar a volta ao mundo.

Ballard reuniu um grupo de cientistas, técnicos e peritos para uma viagem de um mês, que partiu em 7 de agosto de Samoa em direção a Nikumaroro.

O documentário da National Geographic aprofunda a história da aviadora e de como se tornou numa das figuras mais intrigantes da história da aviação.

Pioneira da aviação, Amelia Earhart (1897-1937) voou sozinha sobre o Atlântico em 1932.