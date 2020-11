"New Kim". Uma pomba-correio vendida por 1,6 milhões de euros

Um comprador chinês não identificado pagou 1,6 milhões de euros por uma fêmea de pombo-correio anunciou a leiloeira Pigeon Paradise (PIPA).

New Kim, assim se chama a pomba-correio de competição, superou assim os 1,25 milhões de euros que tinham sido pagos pelo pombo macho Armando, no ano passado, também por um comprador da China.

Uma pomba-correio de dois anos criada num reputado pombal de Antuérpia, New Kim foi colocada a leilão com uma base de licitação de apenas 200 euros, mas motivou uma acesa disputa entre interessados chineses, culminando num valor que estabelece um novo recorde mundial neste tipo de leilões.

"Nunca antes houve uma venda oficialmente documentada por este preço", disse o presidente do PIPA, Nikolaas Gyselbrecht, à AFP. "Não pensei que poderíamos chegar a este valor."

Kurt Van de Wouwer, cuja família é prorietária do pombal onde foi criada New Kim, disse também ter ficado "em choque" com a notícia, de acordo com a agência de notícias Reuters.

O comprador, que não foi identificado, "provavelmente vai querer continuar a criá-la, para reprodução", acrescentou Gyselbrecht.

New Kim ganhou uma reputação entre os concursos de pombos-correio, com várias vitórias em competições de meia distância em 2018. Desde então, retirou-se das competições, mas a possibilidade de criar outros pombos-correio com genes de campeão atrai investidores dedicados à criação. Sobretudo na China, onde as corridas de pombos podem gerar grandes lucros aos criadores.

As principais aves europeias de competição ganharam fama global nos últimos anos, sobretudo na China e no Médio Oriente, e a sua criação está muito enraízada na tradição belga e holandesa.

O mercado da columbofilia ganhou assim um novo interesse e os leilões começaram a mostrar preços elevados para pombos com currículo de campeões.