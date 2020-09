Muito calor no fim-de-semana mas chuva regressa na segunda

Até domingo, Portugal vai continuar a aproveitar o tempo de verão: tempo quente e seco, com temperaturas máximas de 37 graus em algumas zonas do país. Mas a partir do início da próxima semana, será como se o outono chegasse repentinamente: haverá uma descida acentuada da temperatura, que em alguns casos pode chegar aos dez graus, e chuva em todo o território.

"É uma situação normal, não nos podemos esquecer que estamos a caminhar para o outono", diz Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao DN.

"O que acontece é que até domingo estamos sob a influência de uma frente vinda de África e é por isso que temos tempo mais seco e quente. A partir de segunda-feira vamos estar sob a influência de ar marítimo, vindo do Atlântico, e por isso teremos um tempo mais frio, húmido e chuva", explica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os dias mais pequenos - que impedem a escalada da temperatura - e as noites mais longas e, por isso, mais frias, também servem para explicar a mudança de clima, que de uma semana para a oura parece mudar radicalmente.

Como exemplo, Ângela Lourenço indica a região de Leiria: se hoje poderá chegar aos 37 graus Celsius, na segunda-feira a temperatura máxima será de 27 graus Celsius, menos dez graus Celsius em apenas dois dias.

Para o fim de semana ainda se espera "muito calor", pelo que é de aproveitar a praia, uma vez que na próxima semana, além da chuva, as temperaturas máximas não irão além dos 25/ 30 graus Celsius, segundo o IPMA.