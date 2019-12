MediaLab do Diário de Notícias recebe alunos da Escola EB 2,3 Daniel Sampaio

Os alunos de 8º ano da Escola EB 2,3 Daniel Sampaio vieram ao MediaLab Diário de Notícias, na manhã do passado dia 26 de novembro, para experienciar uma redação do Século XXI.

Uma formação dada aos alunos pela Equipa do MLDN foi a primeira coisa a fazer, para que estes pudessem saber na teoria mais sobre como funciona esta redação atual e o que fazem os jornalistas que lá trabalham. Nesta formação foi ainda mostrado à turma um vídeo com imagens inéditas do DN que contam a história do jornal cronologicamente desde que nasceu.

De seguida os alunos puderam pôr mãos à obra e fazer por eles mesmos: isto significando que, por grupos, ao todo, tiveram a oportunidade de construir dois noticiários de rádio, um de vídeo e ainda primeiras páginas de jornais. Estas primeiras páginas puderam levá-las consigo impressas e o resultado final dos três noticiários poderão vê-los no YouTube do MediaLab brevemente.

Por fim, alguns alunos conseguiram ainda conhecer toda a redação do Diário de Notícias e outros, a redação da TSF onde assistiram em direto num dos estúdios ao Fórum com Manuel Acácio. Na despedida, cada um dos jovens e também das professoras acompanhantes, teve direito a levar consigo um jornal da edição semanal do DN impresso.