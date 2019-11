MediaLab DN traz oradora ao workshop Falando de Europa com a Escola Secundária José Gomes Ferreira

O MediaLab do Diário de Notícias inaugurou este ano letivo o seu workshop "Falando de Europa", que consiste em trazer oradores que chamem a atenção aos jovens para a importância da União Europeia e o contributo de cada um em ações europeias.

Para isto, a primeira convidada foi Sara Epifânio, ex-estagiária da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que fez o seu apelo a duas turmas (9º e 10º ano) da Escola Secundária José Gomes Ferreira.

A sessão começou com um vídeo, curta-metragem, apresentado pelos convidados, sobre a comunicação digital. Seguiu-se uma breve formação por parte da Equipa do MediaLab para que os alunos pudessem ter uma base sobre o jornalismo para a atividade que iriam fazer de seguida. Depois, Sara falou com os jovens sobre a sua experiência pessoal e tudo aquilo que já fez como contributo para a União Europeia, algo que despertou bastante o interesse dos mesmos.

Motivados, os alunos seguiram para a atividade prática onde construíram as suas próprias notícias que tiveram como resultado final noticiários, tanto de rádio como de vídeo. Nestes noticiários foram ainda incluídas duas entrevistas à oradora Sara, que os alunos tiveram a oportunidade de fazer.

Por fim, os jovens repórteres, para além de terem agradecido à convidada Sara, puderam levar para casa como recordação desta experiência didática a edição impressa semanal do DN.

As peças finais deste trabalho dos alunos, realizadas no âmbito do workshop educativo "Falando da Europa", irá estar disponível brevemente no YouTube no canal do MediaLab DN.