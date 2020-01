MediaLab DN recebe primeira escola do segundo período 

No dia 24 de janeiro, a Escola Ave Maria de Alcântara veio experienciar o workshop do MLDN de redação do Século XXI.

Os alunos do 7ºano começaram por ter uma breve introdução à visita por parte da equipa do MediaLab e seguiram para uma formação sobre a evolução do DN e a comunicação.

Após a formação, a turma deu início às atividades práticas passando para os noticiários em vídeo e em rádio. Para isto, dividiu-se o grupo em dois sendo que cada metade fez um noticiário. Dentro de cada grupo, os alunos juntaram-se por duplas e cada uma escreveu uma notícia, que mais tarde leu para uma câmara ou para um gravador.

Por fim, os estudantes tiveram a oportunidade de visitar as redações da TSF ou do DN e levaram ainda consigo a edição impressa do jornal desta semana.

Os resultados finais destes exercícios vão estar disponíveis brevemente no YouTube do MediaLab e as fotos que retratam a sessão no site do projeto.