MediaLab DN recebe pequenos repórteres do Cantinho dos Amigos

Nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, o Colégio Cantinho dos Amigos trouxe turmas de 1º e 2º ano a fazerem um workshop que incluiu a realização de primeiras páginas de um jornal e noticiários em rádio.

As respetivas turmas iniciaram a sessão com uma breve explicação por parte da equipa do MediaLab sobre o que se iria suceder. De seguida passaram para a visualização de um vídeo com imagens exclusivas do DN. Através do vídeo e da formação que tiveram de seguida, ficaram melhor preparados para a parte prática.

Os alunos do 1ºano tiveram a oportunidade de construir a sua própria primeira página de um jornal, através da identificação de cores respetivas de cada notícia e da legendagem de uma imagem escolhida pelos mesmos. Já os alunos do 2ºano puderam experienciar um verdadeiro noticiário radiofónico.

Por fim cada turma pôde ainda visitar a redação do DN ou da TSF onde interagiram com os verdadeiros profissionais da área.

Os pequenos jornalistas do Colégio Cantinho dos Amigos despediram-se do MediaLab com entusiasmo e inspiração.