MediaLab DN recebe alunos do outro lado da margem

No passado dia 21 de novembro, o Externato Frei Luís de Sousa, localizado na margem sul do Tejo, deslocou-se até às Torres de Lisboa para conhecer o nosso workshop de redação do Séc.XXI.

A sessão iniciou-se com um vídeo inédito que conta através de imagens a história do Diários de Notícias e depois, uma formação dada pela equipa do MediaLab que os ajudou a conhecer melhor os termos jornalísticos tais como - fotojornalista, paginador ou fake news.

Seguiram para a parte prática da atividade que consistiu em construírem os seus próprios noticiários. Divididos por grupos e depois por duplas, puderam realizar as suas próprias notícias que ao todo resultaram em dois noticiários radiofónicos e um de vídeo. Houve ainda um grupo de alunos que teve a oportunidade de fazer, igualmente por duplas, as suas primeiras páginas de jornais.

No final puderam ainda conhecer a verdadeira casa dos jornalistas: a redação do DN e também assistir a uma emissão de rádio da TSF.

Para casa levaram como memorando desta experiência jornalística e educativa, a edição impressa semanal do DN e as primeiras páginas impressas que um dos grupos realizou. Para quem fez noticiários, também poderão brevemente ver o resultado final desse trabalho no canal do MediaLab DN.