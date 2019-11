MediaLab DN leva o seu workshop à Escola EB 2,3 de Vialonga

A sessão iniciou com uma formação em inglês, para que os alunos de Erasmus se sentissem ao máximo em casa. Esta formação esteve relacionada com a profissão do jornalista bem como com a história da comunicação, seguida de um vídeo criativo, preparado pelos monitores do MediaLab DN, que os ajudou a perceber o que iriam experienciar no dia.

Os temas em cima da mesa foram a cibersegurança e a poluição do rio Tejo. A partir disto, os jovens estudantes, divididos por duplas (1 estrangeiro e 1 português), trabalharam notícias para a seguir adaptarem à parte mais prática.

Esta parte prática começou pela gravação dos alunos estrangeiros (uns em vídeo e outros em rádio) da peça escolhida e trabalhada, que depois foi levada para o terreno pelos seus colegas portugueses. Estes últimos puderam assim, da parte da tarde, realizar vox-pop fora da escola (entrevistas rápidas à comunidade) que deram origem a variadas opiniões sobre as temáticas propostas.

A animação dos elementos dos grupos, tanto dos estrangeiros como dos locais, foi visível uma vez que, logo após terminarem as entrevistas todas de que necessitavam, queriam continuar a saber a opinião da população de Vialonga.

Também a receção da atividade foi, por parte das pessoas com quem íamos conversando pelas ruas, vista com entusiasmo perante aqueles que poderão vir a ser os futuros jornalistas do nosso país.

O projeto ​​​​​​​MediaLab Diário de Notícias leva assim mais um Workshop com sucesso à escola e à comunidade, sempre com o espírito de ensinar aqueles que querem aprofundar o seu olhar curioso sobre o mundo.