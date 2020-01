MediaLab Diário de Notícias fecha o ano com uma sessão especial

Os vários funcionários da "casa" foram desafiados a trazer os seus filhos e familiares mais novos para uma tarde no MediaLab. Este workshop especial realizou-se no dia 20 de dezembro, onde o alinhamento foi ajustado aos interesses e idades dos jovens participantes.

A sessão começou com uma breve conversa sobre a importância dos media no dia a dia. "É importante estar informado?" "Quais são as fontes de informação seguras?" e o "Quais os perigos das fake news?" foram algumas das questões em debate. Seguiu-se um momento em que se pretendia ouvir os jovens falarem e discutirem os seus comportamentos online, as redes sociais que frequentam bem como os hábitos de leitura de cada um.

O grupo foi então dividido em equipas de trabalho, sendo que a cada uma estava responsável por fazer uma pequena reportagem sobre um dos meios de comunicação que pertencem ao Global Media Group.

Começou-se com uma visita à redação do Diário de Notícias, onde a jornalista Filomena Naves foi entrevistada pelos jovens repórteres. As perguntas foram sobretudo sobre a sua metodologia de trabalho bem como o seu percurso até aos dias de hoje. O trabalho de investigação continuou com uma visita à redação do jornal económico Dinheiro Vivo, onde toda a equipa de jornalistas se mostrou disponível para explicar aos mais novos como se organiza e pagina um jornal. Seguindo viagem até ao 4º piso das Torres de Lisboa, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer de perto os estúdios da rádio TSF, numa visita orientada pela técnica de som Catarina Coimbra.

Depois de tomarem nota das informações mais relevantes, os jovens repórteres trabalharam em equipa na construção de um noticiário radiofónico onde deram a conhecer as personalidades que tiveram oportunidade de entrevistar.