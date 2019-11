Mais duas turmas de Liceu Francês que saem do MediaLab DN a querer ser jornalistas

As sessões começaram com uma apresentação por parte da Equipa do MediaLab, à qual os alunos reagiram de forma interessada. Após começarem a interagir com a Equipa e demonstrarem o seu entusiasmo perante tudo aquilo que estavam a aprender, foi-lhes explicado o que iriam fazer na parte prática: uma primeira página de um jornal.

Como aconteceu das vezes anteriores em que este Liceu esteve connosco, os alunos foram divididos por duplas de um francês e um português para que as suas notícias pudessem ficar na língua portuguesa e para que esses alunos nacionais pudessem ajudar os estrangeiros a compreender melhor a atividade.

Também nas visitas às redações, houve alunos portugueses a ajudar os membros da nossa Equipa a fazer a tradução daquilo que lhes estava a ser ensinado sobre o local de trabalho dos jornalistas e as suas funções.

No final das atividades e das visitas, os alunos de ambas as turmas puderam levar para casa o trabalho que realizaram impresso e ainda jornais impressos do DN como lembrança da experiência que passaram no Global Media Group.