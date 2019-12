Liceu Francês despede-se do MediaLab DN com a sua última visita de 2019

O Liceu Francês que nos trouxe este ano letivo várias das suas turmas de 8º ano, esteve connosco no passado dia 25 de novembro, pela última vez.

A turma do Liceu despediu-se do MediaLab DN com o mesmo workshop que os colegas: a realização de uma primeira página de um jornal.

Como habitual, as notícias destas primeiras páginas foram escritas na língua portuguesa e por isso foi necessário que as duplas pedidas fossem constituídas por um aluno francês e outro português para que este último pudesse ajudar o primeiro a compreender a atividade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também nas visitas à redação do Diário de Notícias os alunos portugueses bem como as professoras, ajudaram a Equipa do MediaLab DN a conversar e explicar o que era necessário para que os alunos conhecessem melhor a profissão e as funções de um jornalista dentro do seu local de trabalho.

No final, cada aluno pôde levar consigo a primeira página do jornal que realizou, impressa, tal como a edição semanal do DN. A despedida não podia ter sido melhor pois a turma com a qual o MLDN terminou os workshops de Liceu Francês, foi das mais motivadas e interessadas por que já cá passou.