Jovens de 8.º Ano em Erasmus visitam Media Lab do Diário de Notícias

A tarde começou com a receção aos alunos de um programa de Erasmus e seguiu com a sessão conduzida em inglês sobre a história e evolução da comunicação.

Durante a tarde do dia 8 de outubro os estudantes provenientes de Portugal, Bulgária, Estónia, Itália, Lituânia e Turquia, puderam contactar com uma realidade mais próxima daquilo que é o jornalismo do Século XXI.

A sessão teve por base a temática do uso do telemóvel em sala de aula apelando às vantagens e desvantagens do uso da tecnologia em âmbito escolar. Desta forma, o grupo foi dividido em duplas encarregues de redigir uma notícia para, de seguida, gravar nos formatos de rádio ou de vídeo.

Para tornar a experiência mais completa, os alunos tiveram ainda a oportunidade de fazer uma visita à redação do Diário de Notícias.

Com estas sessões, o projeto do Media Lab tem como objetivo consciencializar os jovens para a importância de uma cidadania ativa e desenvolvimento do pensamento crítico.