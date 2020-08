Jacaré em cativeiro mais velho do mundo completa 83 anos no Zoo de Belgrado

Morreu no zoo de Perth o orangotango mais velho do mundo

Muja sobreviveu a bombardeamentos e mudou de país, mas nunca, desde que chegou ao Zoológico de Belgrado, na Sérvia, há 83 anos, deixou a sua pequena piscina, tornando-se o jacaré em cativeiro mais velho do mundo.

Não se sabe exatamente quantos anos tem, mas uma campanha publicitária marca esta semana a sua chegada ao local em 1937, vindo de um jardim zoológico da Alemanha.

"Ele é um senhor e respeitamos a sua idade", explica, sorrindo, Jozef Edvedj, o veterinário-chefe do Zoo, enquanto um grupo de funcionários coloca lentamente um rato morto nas mandíbulas do réptil.

O animal tornou-se oficialmente o jacaré mais velho do mundo depois da morte em maio do famoso Saturno do Zoológico de Moscovo, nascido em 1936. Segundo a imprensa da época, Muja tinha dois anos quando chegou em 1937, mas os funcionários estimam que ele tenha mais de 90 anos.

Sem nunca sair da piscina de 12 x 7 m, Muja sobreviveu aos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, que devastaram o jardim zoológico e mataram a maioria dos animais e seis funcionários.

O jacaré foi para Belgrado quando esta era a capital do Reino da Jugoslávia. Viveu a era socialista e depois a sangrenta dissolução da antiga Jugoslávia, que acabou em 1999 com mais bombardeios, desta vez da NATO.

Muja tem uma saúde boa para a idade, segundo o veterinário. A única vez que teve problemas de saúde foi em 2012, quando uma gangrena o obrigou a amputar a sua pata direita da frente.

O réptil já não consegue mover-se muito, mas às vezes recupera um pouco o estado de alerta quando o alimentam, uma ou duas vezes por mês. Frequentemente, porém, precisa de ajuda para encontrar a sua "presa". O seu cardápio consiste em ratos, coelhos, pássaros, carne de cavalo ou bovino, minerais e vitaminas, diz Edvedj.

Ser um animal de sangue frio desacelera o metabolismo de Muja e prolonga sua vida, de acordo com o veterinário: "Espero que possamos comemorar o seu 100º aniversário, acho que ele pode viver confortavelmente mais 15 ou 20 anos".