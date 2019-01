Vórtex polar. Está tanto frio que até o café quente se transforma em neve (vídeos)

"Café quente, inverno frio." Um café no Ohio publicou um pequeno vídeo no qual se demonstra como a temperatura criada pelo vórtex polar transforma em segundos um café em vapor congelado.

Os proprietários da empresa especializada em café não foram os únicos a experimentar o rigor climatérico.

Aqui em Chicago:

Além de atirar líquidos ao ar, houve quem se lembrasse de fazer bolas de sabão.

Outro cidadão de Chicago pôs uma camisola do clube de basebol da cidade, os White Sox, na varanda. Segundo as informações que deu, a peça de roupa estava húmida e foi deixada ao sabor dos elementos durante quatro minutos:

Mas nem só os seres humanos aproveitam o tempo para brincadeiras, como este cão que parece deleitar-se com o gelo.

O vento ártico que atinge os Estados Unidos, porém, é uma ameaça à saúde das populações. Com as temperaturas a atingirem nalguns pontos os -34ºC as autoridades já contabilizaram uma dúzia de mortes relacionadas com o vórtex polar.

O vórtex polar é uma corrente de ventos que circula de oeste para leste (no sentido contrário aos ponteiros do relógio) na estratosfera, entre os 15 e os 20 quilómetros de altitude, durante o inverno, e que assim mantém o frio polar invernal confinado ao polo. Quando o vórtex se quebra e enfraquece o ar frio polar desce a latitudes incomuns, enquanto o ar quente sobre até às regiões polares.