Uma Super Lua com um eclipse total: é domingo e só se repete em 2021

As imagens do mais longo eclipse lunar do século XXI

Na madrugada da próxima segunda-feira vai ocorrer o único eclipse total da Lua visível até 2021. A lua ficará totalmente na sombra da Terra às 4:41 horas, embora continue visível, adquirindo tons avermelhados e acastanhados​​​​​​, uma vez que recebe luz solar indiretamente.

"Depois há uma coincidência engraçada: é uma Super Lua, o que vai ser bonito. O que se vai notar nesta Super Lua é que ela vai estar maior e mais brilhante do que o habitual por causa da aproximação da Terra", explica o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, Rui Agostinho, ao DN.

A lua vai começar a entrar na penumbra da Terra às 2:35 e vai escurecendo progressivamente em tons de cinzento. Segundo Rui Agostinho, só entre as 4:41 e as 5:44 a Lua "ficará totalmente na sombra da Terra com aqueles tons mais vermelhos e castanhos".

© Foto via Observatório Astronómico de Lisboa

"O máximo do eclipse ocorre às 5:12 e, passados 4 minutos, pelas 5:16 ocorre o instante da fase de Lua Cheia", pode ler-se no site do Observatório Astronómico de Lisboa.

Durante este fenómeno, os raios solares vão incidir sobre a Lua depois de atravessarem a atmosfera terrestre, onde se dispersam e perdem uma grande quantidade de luz azul e verde. O Eclipse Total da Super Lua acontece quando o astro atinge o ponto mais próximo do planeta Terra (perigeu).

O eclipse será visível em todo os lugares da Terra onde a lua esteja acima do horizonte. Vão ver poder assistir ao fenómeno lunar todas as pessoas que vivam em Portugal continental e insular, na Europa, em África, na América do Sul e do Norte, no extremo leste da Ásia, no Oceano Atlântico e no Pacífico.

Este ano serão ainda visíveis dois eclipses solares (um total e um anular) e um eclipse parcial da lua. Mas caso não consiga olhar para o céu na madrugada da próxima segunda-feira​ para ver o Eclipse Total da Super Lua terá de esperar até 26 de maio de 2021.