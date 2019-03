Triângulo de sinalização dos carros já tem os dias contados em Espanha

Vai conduzir? Use o "modo carro" do seu smartphone

É uma situação frequente. Uma distração depois, um toque no carro inicia os procedimentos de acidente de viação. Na verdade, o número de acidentes aumentou em Portugal durante 2018 - foram registados 132.378 desastres nas estradas portuguesas, mais 2.170 do que no ano anterior. É precisamente para estas situações que uma startup espanhola criou o sistema Help Flash.

O novo dispositivo de emergência vai substituir os triângulos refletores que os condutores são obrigados a colocar quando são protagonistas num acidente e mais não é do que um objeto redondo que emite luz. Após o acidente ou a paragem por motivos mecânicos o dispositivo de menos de 100 gramas e arredondado é colocado no teto do veículo mesmo antes de o condutor sair do veículo - em autoestradas e noutro tipo de vias a saída do automóvel ou mota pode ser problemática.

"Os triângulos têm demonstrado que são mais perigosos do que aparentam, precisamente pela falta de segurança quando as pessoas saem dos veículos", explica Jorge Costas ao El País, CEO e um dos fundadores da Netun Solutions, a empresa que criou o dispositivo. Depois de ter sido criada em 2016, a startup criou nesse mesmo ano o tal Help Flash. O que o distingue é que a luz emitida é visível a um quilómetro de distância e permite chamar a atenção para outros veículos.

O Help Flash não requer grande manutenção, já que funciona com baterias que duram quatro anos e a luz liga-se de forma automática quando entra em contacto com a chapa do veículo. Foi desenhado para ser guardado no porta-luvas ou nas gavetas laterais das portas do veículo evita os momentos perigosos quando o condutor tem de sair do veículo e ir até à bagageira para poder tirar e colocar o triângulo.

O dispositivo ganha, agora, maior protagonismo já que Direção Geral de Trânsito (DGT) de Espanha anunciou que, a partir de janeiro de 2024, vai implementar um projeto de lei que regulamenta a forma como os serviços de socorro funcionam nas estradas públicas. Nessa nova lei, os veículos parados vão ter de ter dispositivos luminosos para substituir os triângulos atuais.

A Netun Solutions, da cidade de Nigrán, em Pontevedra, tem 16 trabalhadores, assinou acordos com as principais marcas de automóveis e começou a vender o dispositivo em lojas de acessórios e postos de gasolina. O objetivo, agora, é iniciar a expansão internacional com ajuda de parceiros para superar as 300 mil unidades já vendidas até agora.