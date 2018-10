Titanic II recriará a viagem fatal em 2022

O plano inicial era construir o Titanic 2 de forma a estar pronto para navegar em 2016. Depois, 2018. Finalmente agora parece surgir uma data definitiva: 2022. Depois de conflitos com um grupo chinês sobre direitos de autor, o empresário australiano Clive Palmer - um ex-político que se tornou multimilionários nos negócios do níquel, ferro e carvão - está finalmente quase a ver transformado em realidade o seu sonho de décadas: fazer uma réplica daquele foi, durante escassos onze meses (de maio de 1911 a abril de 1912), até se afundar no Atlântico na sua viagem inaugural entre Southampton e Nova Iorque, o maior navio de passageiros do mundo, o Titanic ((269 metros de comprimento).

Clive Palmer criou para o efeito uma companhia, a Blue Star Line, designação que remete diretamente para o nome da empresa do Titanic original, a White Star Line. Falando em Londres, o empresário disse que "os passageiros serão brindados com uma autêntica experiência Titanic". O Titanic 2 está a ser construído à imagem e semelhança do navio original, inclusivamente nas decorações interiores. Com uma tripulação de 900 pessoas, poderá transportar até 2400 passageiros. Há porém uma diferença face ao Titanic original: toda a gente terá desta vez lugar em embarcações salva-vidas.

Em 1912 esse foi o problema mais grave do navio. Os vinte barcos salva-vidas só tinham capacidade para 1178 pessoas - ou seja, um terço da capacidade total do navio. O Titanic partiu para a sua primeira (e única viagem) com 1316 passageiros a bordo: 325 na 1ª classe, 285 na 2ª e 706 na 3ª, além de cerca de 900 tripulantes.

No afundamento, que aconteceu depois de o navio embater num iceberg e tendo já percorrido 2500 quilómetros, terão morrido cerca de 1500 pessoas, 700 das quais tripulantes. O balanço revelou que foram muito mais atingidos os passageiros da 2ª e 3ª classe do que os que viajavam em 1º classe, diferença particularmente notória entre as crianças.

A rota do Titanic em 1912 até se afundar © Wikipedia

O Titanic 2, que está a ser construído na China, funcionará a gasóleo (o original funcionava a carvão) e será beneficiado com os mais modernos equipamentos digitais de navegação. Na primeira viagem rumará da China ao Dubai; na segunda, do Dubai a Southampton; e depois Southampton-Nova Iorque, recriando a viagem fatídica do Titanic original, um navio na altura apresentado como "inafundável".

Os destroços do paquete, que se afundou na noite de 14 para 15 de abril de 1912 a 650 quilómetros a sudeste de Terra Nova no Canadá, só seriam encontrados, a 3800 metros de profundidade, em 1985. Já foram recuperados 5500 objetos do, os quais terão sido recentemente vendidos a um grupo de investidores por 17 milhões de euros. Clive Palmer, pelo seu lado, já afirmou que dispunha de 440 milhões de euros para investir no seu sonho. Em valores da época, o Titanic custou 7,5 milhões de dólares.