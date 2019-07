Temperaturas máximas deverão subir entre 10 e 13 graus até quinta-feira

O Alasca está com 21 graus. É recorde mas ainda pode subir

Prepare-se para um verão histórico com vários dias seguidos acima dos 43 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado com possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.

"Durante a tarde de hoje [segunda-feira] estão também previstos aguaceiros nas regiões do interior Norte e Centro que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas", adiantou o meteorologista do IPMA.

De acordo com Ricardo Tavares, as temperaturas máximas começam a subir a partir de terça-feira entre 3 e 5 graus em praticamente todo o território.

"Na quarta-feira volta a subir novamente. Para quarta e quinta-feira preveem-se temperaturas acima dos 30 graus e próximo dos 40 no interior do Alentejo e região de Vale do Tejo. Para Santarém estão previstos 40/41 graus", indicou.

Segundo o especialista do IPMA, a subida deverá ser entre 10 e 12/13 graus relativamente a esta segunda-feira.

No entanto, Ricardo Tavares realça que apesar da previsão de subida da temperatura, "ainda existe alguma incerteza se estas vão ou não subir tanto".

"A tendência será para a temperatura subir, mas até valores que ainda temos alguma incerteza", disse.

Quanto às temperaturas mínimas, Ricardo Tavares adiantou que a subida deverá ser entre 2 e 3 graus na terça-feira e outros 2 e 3 graus na quarta-feira.

Aviso amarelo devido a aguaceiros

Apesar do aumento das temperaturas, quatro distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados por trovoada.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12.00 e as 21.00 desta segunda-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".