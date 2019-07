Tem planos para o fim de semana? Não se esqueça do chapéu de chuva

Estamos no verão, mas este fim de semana pode precisar do chapéu-de-chuva. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se que para este sábado haja períodos de chuva até meio da tarde, sendo mais intensa no litoral Norte e Centro, acompanhada por vento forte, com rajadas, nas terras altas. Prevê-se também uma pequena descida da temperatura máxima no Baixo Alentejo e no Algarve.

Já esta sexta-feira, verificou-se uma descida das temperaturas em Portugal, mas também no resto da Europa que esta semana enfrentou uma onda de calor extrema, com vários países a bater recordes históricos de temperaturas máximas.

No sábado, a chuva que se vai fazer sentir sobretudo no litoral Norte e Centro vai estender-se a todo o território, "passando gradualmente a aguaceiros". As temperaturas máximas vão chegar aos 27º graus Celsius, em Évora.

No domingo, as temperaturas máximas, em especial no interior, vão registar uma pequena subida, com os valores mais altos previstos para Santarém (30º C), Évora e Castelo Branco (32º C) e Beja (31º).

Aviso amarelo para a Madeira devido às temperaturas altas

O arquipélago da Madeira está em aviso amarelo até sábado devido "à persistência de valores elevados da temperatura máxima" e abrange as costas norte e sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo até às 21:00 de sábado, refere o IPMA.

Para esta sexta-feira, a previsão no arquipélago é de céu parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingirem os 28 graus na ilha da Madeira e os 26 graus em Porto Santo. A água do mar estará a 23 graus.