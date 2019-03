Sonda israelita tira "selfie" a caminho da Lua

Quando se encontrava a cerca de 37.600 quilómetros da superfície da Terra, a sonda israelita Beresheet usou a sua câmara para tirar uma fotografia da Terra, entretanto divulgada pelos organizadores da missão nas redes sociais. Uma imagem onde a Austrália se destaca, assim como uma placa: "País pequeno, grandes sonhos" e "O povo de Israel vive".

Israel lançou no dia 11 de fevereiro o seu primeiro aparelho para explorar a superfície da Lua, financiado por fundos privados, estando prevista para o dia 11 de abril a alunagem do engenho.

O lançamento da sonda foi feito do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, num foguetão Falcon 9, da empresa aeroespacial norte-americana SpaceX.

A sonda Beresheet (que significa "génese" em hebreu) está equipada com instrumentos para medir o campo magnético lunar, recolher dados que permitam compreender melhor a formação da Lua e que serão partilhados com a agência espacial norte-americana NASA. Mede cerca de 1,5 metros de altura por 2 de largura e pesa quase 600 quilos.

É um projeto que custou aproximadamente 88 milhões de euros, uma verba financiada sobretudo por fundos privados, incluindo do multimilionário Morris Kahn, e foi iniciado no quadro de uma competição internacional patrocinada pela multinacional Google, que desafiava cientistas e empreendedores a colocarem um veículo robotizado em solo lunar com orçamentos mais baixos. De acordo com a informação divulgada, apenas dois milhões terão sido financiados pelo governo israelita.

Segundo o The Japan Times, apesar de ter apresentado alguns problemas numa primeira fase, Beresheet deverá mesmo entrar na órbita lunar no mês de abril.