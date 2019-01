Sonda da NASA sobrevoa objeto mais distante de sempre

"Nunca antes uma nave espacial explorou um objeto tão distante", afirmou Alan Stern, referindo-se ao 'Ultima Thule', um vestígio congelado da formação do sistema solar.

"Vai New Horizons!", exclamou Stern enquanto a sua equipa lançava exclamações de felicidade no laboratório de Física Aplicada da universidade Johns Hopkins, no estado americano do Maryland.

Era 5.33 quando as câmaras da nave apontaram para Ultima Thule.

Ultima Thule fica a cerca de 6,4 bilhões de quilómetros da Terra. Os cientistas esperam que sua observação ajude a entender melhor como o sistema solar foi formado.

A Sonda espacial terá tirado cerca de 900 imagens durante os poucos segundos em que sobrevoava o Ultima Thule a uma distância de cerca de 3.500 quilómetros.

A confirmação das imagens só será dada hoje por volta das 15:00.

Para já, imagens só as do vídeo da NASA acompanhado pela música de Brian May. O guitarrista dos Queen, formado em astrofísica, criou uma música especialmente para a missão e deverá trabalhar em algumas das imagens.