Sonda da NASA visita o astro mais distante de sempre, para lá de Plutão

O primeiro dia do novo ano será de muita azáfama para a NASA. E é logo às primeiras badaladas que tudo se joga para a sonda New Horizons, que se prepara - uma vez mais - para fazer História e bater um novo recorde absoluto.

Depois das revelações que fez sobre Plutão, há três anos, a nave vai agora olhar de perto Ultima Thule, que se tornará assim o astro mais longínquo de sempre - está a 6,5 mil milhões de quilómetros de distância do Sol - a ser visitado por uma nave terrestre.

O encontro imediato entre a New Horizons e Ultime Thule, nome que significa "para além do mundo conhecido", está marcado para os primeiros minutos do dia 1 de janeiro, hora na costa leste dos Estados Unidos (mais cinco horas em Lisboa).

Se tudo correr como previsto, a nave sobrevoará aquele pequeno e misterioso mundo na cintura de Kuiper, na fronteira do sistema solar, a uma distância de 3500 quilómetros da sua superfície, para recolher dados e imagens sobre ele.

Com 30 quilómetros de diâmetro, Ultima Thule é um pequeno objeto, quando comparado com Plutão, que é o maior dos mundos conhecidos naquela região dos sistema solar. Mas os mistérios e segredos que guarda - que estão prestes a ser desvendados, pelo menos em parte - tornam-no fascinante e muito promissor.

Dois corpos de cor avermelhada

As observações feitas, ainda de longe, mostram que ele tem uma forma irregular, e que, muito provavelmente, é constituído por dois corpos que num passado já muito distante se juntaram. Há, no entanto, uma remota possibilidade de constituírem um sistema binário, de dois corpos orbitando-se mutuamente, segundo a NASA. A New Horizons prepara-se, portanto, para tirar teimas.

Mas essa não será a única novidade a vir lá de longe, com as observações da New Horizons. Os responsáveis da missão esperam conseguir descobrir também como é a sua superfície, identificando e caracterizando as suas crateras e tipo de solo.

"Sabemos que Ultima Thule tem uma cor avermelhada, o que resulta provavelmente da exposição de hidrocarbonetos à luz do Sol durante milhares de milhões de anos", explica a NASA, que espera confirmar - ou não - essa possibilidade.

Outra resposta que os cientistas querem obter tem a ver com a hipótese de Ultima Thule ter luas. Terá? Não terá? Neste momento não se sabe, mas o primeiro dia do ano há de trazer novidades também a esse respeito

São muitas perguntas a que a New Horizons terá de responder, mas esta será também uma missão espinhosa, já que o ambiente naquela zona de fronteira do sistema solar é feito sobretudo de penumbra, com apenas 0,05% de luz solar a chegar até lá, em comparação com a que chega até à Terra.

É por isso que, para além dos instrumentos óticos, como um supertelescópio com câmara digital, capaz de obter imagens de grande precisão naquele ambiente hostil, que a nave está equipada com uma série de instrumentos, como radares e sensores para medir a temperatura e a pressão atmosférica, recolher dados de geologia e química e analisar poeiras, entre outros.

"Saber alguma coisa sobre os tipos de gelo que ali estão preservados poderá dar-nos alguma informação sobre a química que existia na zona mais externa da nebulosa solar, quando os planetas estavam a formar-se", esclarece Jeffrey Moore, um dos coordenadores da equipa da New Horizons, citado na Science News.

De boa saúde, a caminho do alvo

A última correção de rota da nave foi feita na semana passada, partir do centro de controlo em terra, instalado no Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Depois da proeza sem precedentes que foi a visita a Plutão, em 14 Julho de 2015, a New Horizons prepara-se agora para deixar uma nova e importante pegada na exploração do sistema solar.

Em plena contagem decrescente para o histórico rendez-vous, o ânimo da equipa que opera a nave não podia ser mais positivo. "A nave está essencialmente de boa saúde", garante Alan Stern, o líder da equipa New Horizons, que há dois dias deu uma entrevista ao site noticioso Space.com.

À partida, tudo parece conjugar-se para que a passagem da sonda por Ultima Thule seja um êxito. Se isso acontecer, adianta Stern, abre-se a possibilidade de a New Horizons continuar no ativo pelo menos até 2021, para visitar ainda outro objeto na cintura de Kuiper. Mas isso já serão outros voos. Para já, o alvo é Ultima Thule - e está quase.