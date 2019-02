Simpsons renovam pela Fox e vão chegar à 32.º temporada

Clima tornou-se selvagem e vai piorar ao longo do próximo século

A Fox renovou esta quarta-feira com The Simpsons, série de animação que vai continuar no ar por mais dois anos, o que significa que vai chegar à 32.º temporada.

Com esta renovação, The Simpons vão chegar aos 713 episódios e reforçar o estatuto de série de horário nobre há mais tempo no ar nos Estados Unidos.

Apesar da longevidade, nem tudo tem corrido bem. Nos últimos anos, causou polémica o surgimento da personagem Apu Nahasapeemapetilon, de origem indiana, e que trabalha numa loja de conveniência, o que causou alguma controvérsia, pela estereótipo criado dos nativos do sul da Ásia. O ator Hank Azaria, que dá voz à personagem, chegou a dizer estar disposto a deixar de desempenhar esse papel.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Atualmente na 30.ª temporada, The Simpsons já ganharam 33 Emmy.