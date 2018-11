Secundária Manuel Cargaleiro e Escola Profissional Jesus Bento Caraça debatem a Europa

O Workshop Falando da Europa voltou a estar presente no Media Lab do Diário de Notícias, na tarde desta terça-feira, em parceria com o Espaço Público Europeu.

Desta vez, o tema da sessão foi "Nós e o Mundo - Por um Futuro mais Sustentável" e, neste âmbito, a Escola Secundária Manuel Cargaleiro e a Escola Profissional Jesus Bento Caraça juntaram-se para assistir à apresentação da oradora convidada Diana de Almeida Rafael, diretora executiva da The Minimal Magazine.

Seguiu-se uma formação sobre escrita jornalística e a ameaça da desinformação no meio online, nomeadamente com as fake news e o click bait. Divididos em vários grupos, os jovens produziram conteúdos informativos em vários formatos (impresso, vídeo e áudio) sobre assuntos importantes para a comunidade europeia e tiveram ainda oportunidade de colocar as suas perguntas à oradora convidada.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.