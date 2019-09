Saiba à meia noite no DN as colocações no Ensino Superior 2019

Saem hoje as listas de colocação no Ensino Superior - o momento sempre mais aguardado para os que vão entrar este ano na faculdade. Saiba aqui se entrou, quais os cursos com médias mais altas e as vagas que vão abrir na segunda fase.

As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior tiveram 51 291 candidatos, mais 1666 do que no ano passado (49 625), de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Uma recuperação depois da quebra de cerca de três mil candidatos de 2017 para 2018 e que o gabinete do ministério considera ser "um sinal positivo na evolução dos últimos anos", de acordo com o comunicado enviado às redações. Em 2017, chegou mesmo às 52 580 candidaturas na 1.ª fase, aproximando-se da situação registada nos anos de 2008 a 2010.