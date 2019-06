Degelo no Ártico leva onda de turistas ao Alasca

O rápido degelo dos glaciares devido às alterações climáticas criou um novo mercado para os operadores turísticos do Alasca, nos Estados Unidos.

O jornal Anchorage Daily News noticiou que as operadoras de várias empresas de turismo estão a registar um aumento em reservas de viagens de grupos que querem assistir ao recuo do gelo, em curso na região, onde está localizado o único estado ártico do país.

Uma nova revisão dos dados da investigação sobre o degelo no círculo polar Ártico, que foi publicada na revista científica da International Glaciology Society, o Journal of Glaciology, prevê que os 25 mil glaciares do Alasca perderão entre 30% e 50% de sua massa até ao final do presente século.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A perspetiva, e o que já está a ocorrer no terreno, gerou este outro fenómeno de novos visitantes que pretendem ver ao vivo os efeitos das alterações climáticas no recuo do gelo. De acordo com o Anchorage Daily News, as operadoras turísticas dizem que os novos turistas são sobretudo oriundos da Austrália e de mercados emergentes como China e Índia.