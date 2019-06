Primeira selfie de sempre terá sido tirada há 180 anos

As selfies são uma moda com menos de 10 anos, mas a primeira terá sido tirada em outubro de 1939. No dia em que se comemora o dia nacional da selfie nos Estados Unidos, a CNN revela aquele que terá sido o primeiro autorretrato fotográfico alguma vez tirado, tendo essa honra cabido a Robert Cornelius, um entusiasta da fotografia da Florida.

De acordo com a cadeia norte-americana, citando a Biblioteca do Congresso, Cornelius montou uma câmara fotográfica grande com uma lente feita de um par de binóculos e depois manteve-se imóvel durante três a 15 minutos para que a fotografia fosse captada.

As selfies hoje são tiradas através de smartphones ou aparelhos similares, mas Cornelius não segurou na câmara, até porque esses aparelhos eram demasiado grandes e pesados para tal. O entusiasta não partiu a foto com as massas, mas acabou por ver o seu nome entrar no livro dos recordes do Guinness, por ter tirado a primeira selfie da história - ou pelo menos, a primeira conhecida.