Casos como estes “acontecem sobretudo em mulheres que por algum motivo têm alterações menstruais, como as que estão nos extremos das idades férteis (adolescência ou perimenopausa), ou as que têm alguma patologia que interfere com o seu ciclo menstrual", diz a ginecologista e ostetra Marcela Forjaz.

Se lhe contassem, teria dificuldades em acreditar. "Ouvimos estas histórias e achamos que nunca nos vai acontecer." Mas aconteceu com ela. No inverno de 2014, aos 28 anos, Ana (nome fictício) deu entrada num hospital do centro do país com o que pensava ser uma cólica renal. "A sensação era igual. De dez em dez minutos ia à casa de banho. Tomava medicação, mas as dores ficavam cada vez piores." Após os primeiros exames, veio a notícia: "Está grávida e já com cinco dedos de dilatação. Prepare-se que o bebé vai nascer hoje."

Pelas estimativas dos médicos, Ana estaria grávida de 36 ou 37 semanas. "Fiquei em pânico, a chorar." Não sabia se era um menino, uma menina, se era saudável. "Não sabia nada. Naquele momento, era o que viesse. Ia nascer." Não tardou até dar entrada na sala de partos. Ao seu lado, o pai dizia-lhe "que fizesse força, que puxasse". Ana nunca tinha sido mãe nem teve qualquer preparação - mas teve um parto normal, auxiliado por ventosas. "Só me apercebi do que estava a acontecer quando me puseram a minha filha ao colo. Depois fiquei sozinha com ela. Não peguei no telefone, não sabia como explicar às pessoas o que tinha acontecido."