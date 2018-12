Prada acusada de criar acessórios com imagens racistas

A marca de roupa e artigos de luxo Prada pediu desculpa por alguns dos seus acessórios, da linha Pradamalia, terem conotações racistas. Os produtos (brinquedos, malas, porta-chaves e outros acessórios) foram retirados de circulação depois de a marca ter recebido diversas queixas de que aquelas figuras da linha Pradamalia - "Otto e "Totto" são duas das sete personagens, meio humanas, meio animais, lançadas neste natal e cujos preços rondavam os 500 euros - evocavam representações racistas, como Little Black Sambo, a caricatura de um negro de 1899.

Uma das primeiras vozes que se levantou publicamente contra estas figuras foi a de Chinyere Ezia, ativista dos direitos civis, que viu os bonecos na loja da Prada no Soho, em Nova Iorque, fotografou-os e publicou vários comentários na sua página de Facebook: "Vergonha, Prada", utilizando a hashtag "stop black face" (numa referência à representação dos negros como caricaturas) e apelando a um boicote à marca:

Nas redes sociais, as críticas não tardaram a aumentar.

Menos de 48 horas depois, em comunicado, a Prada afirmou que não era sua intenção que os produtos fizessem qualquer referência à iconografia racista: "A Pradamalia são acessóriosn de fantasia compostos por elementos da marca Prada. São criaturas imaginárias que não têm a intenção de ter qualquer referência ao mundo real e certamente não são de rostos negros". E conclui: "O Grupo Prada nunca teve a intenção de ofender ninguém e nós abominamos todas as formas de racismo e imagens racistas. Assim, retiraremos todas as figuras em questão de exibição e circulação."

No seu Instagram, o músico de hip hop Talib Kweli afirmou que a definição daquelas figuras como "fantasia" não faz qualquer sentido: "Então a Prada contratou uma equipa de investigadores para criar umas figuras misteriosas que tivessem o 'ADN da Prada" (seja lá isso o que for) e o que lhes ocorreu foram aqueles bonecos de little sambo? Eles devem pensar que vivemos todos no mesmo mundo de fantasia e ainda temos tempo para brincar com bonecos..."