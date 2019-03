Portugueses são dos que menos exercício praticam na Europa

Entre os países da União Europeia, Portugal é um dos em que se pratica menos exercício físico, pelo menos em 2017. Segundo um estudo do Eurostat, apenas 45% dos portugueses, com 16 ou mais anos, praticavam uma atividade física fora das horas de trabalho em 2017. O que nos coloca no penúltimo lugar, só à frente da Croácia, em que só 36% da população tem uma atividade física,

O país mais ativo é a Roménia (96%), seguido da Dinamarca (93%), Holanda (91%), Alemanha (88%), Finlândia (87%), Suécia (86%), Eslovénia (85%), Todos os outros países ficam abaixo desta tabela, sendo a média de prática de exercício físico na UE de 72%.

Gráfico da prática de atividade física nos paises da UE © Eurostat

O mesmo estudo do Eurostat mostra que numa semana típica, pouco mais de um quarto (27%) da população da UE exercia até 3 horas, 17% entre 3 e 5 horas e 28% durante 5 horas ou mais.