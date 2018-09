Poluição aumenta risco de demência

Poluição atmosférica relacionada com danos no desempenho cognitivo

A poluição do ar pode aumentar em 40% o risco de desenvolver demência, revela um novo estudo feito em Inglaterra. Milhares de casos podiam assim ser evitados se fosse reduzido o nível de poluição atmosférica.

O impacto do ar poluído na saúde dos pulmões e do coração era já conhecido, mas agora os cientistas garantem que pode também causar danos ao cérebro. Em causa está o efeito de químicos como o Dióxido de Azoto (NO2) que se alojam no corpo humano.

O estudo publicado na revista BMJ Open, aponta para que entre 131 mil londrinos com mais 50 anos, 2200 desenvolveram demência num período de sete anos. Embora não tenha ficado provada uma ligação causal entre a poluição e a doença, descobriu-se que quem vive nas cinco áreas com níveis mais elevados de partículas finas (PM2,5) tinha mais 20% de probabilidade de desenvolver demência durante o tempo em que decorreu a investigação. Enquanto os expostos aos cinco níveis mais altos de NO2 tinham mais 40% de probabilidade, mesmo considerando a idade, classe social e hábitos de vida.

Esta investigação surge na sequência de uma realizada no ano passado, no Canadá, onde se concluiu que entre 2,2 milhões de pessoas que viviam continuamente próximo de estradas mais movimentadas tinham um risco 12% maior de demência.

O investigador principal do estudo, Frank Kelly, do King's College de Londres, citado pelo The Times , admite que embora os resultados não sejam conclusivos a estabelecer uma causa direta, "tem aumentado a perceção de que os impactos do ar poluição do ar na saúde vão além dos pulmões".

Acrescenta ainda que é muito provável que a poluição não cause demência por si s​​​​​​ó, mas que aumente o risco de desenvolver a doença. "A poluição atmosférica está ligada a muitas doenças e por isso existe uma evidência inegável de que devemos melhorar a qualidade do ar nas cidades para melhorar a saúde pública".

As grandes fontes dos principais poluentes do ar são os gases expelidos pelos carros. Em Portugal, a Avenida da Liberdade atinge muitas vezes os níveis mais elevados de poluição do ar na Europa.