Onde estava quando o homem chegou à Lua?

Dezembro de 1968 corria em Lourenço Marques (hoje Maputo), onde a família estava. Eu tinha 10 anos e o meu pai era chefe das telecomunicações do aeroporto da capital. Além disso era um entusiasta do espaço, um autodidata nestas coisas que comprava livros sobre ciência e tecnologia, que eu lia e me deliciavam. Por entre os futurismos de Wernher von Braun estavam também a enciclopédia de ciências e a vasta coleção de ficção científica onde figuravam Robert Heinlein, Isaac Asimov, Ray Bradbury e Curt Siodmak entre tantos outros.

Em 1968 assisti com ele ao 2001 - Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick (em Cinema Scope se bem me lembro), filme que marcou pelas imagens artísticas da Terra e da Lua, da Estação Espacial (EE) imaginada segundo o modelo que Von Braun defendia, da beleza do transportador Orion III da Pan-Am que bailava em sincronia com Strauss enquanto aportava em rodopio lento na EE, das hospedeiras com sapatos de velcro para não flutuarem tal como se faz na ISS, além das inimagináveis videochamadas para a Terra. (Nota: veja-se o filme para entender onde o Star Wars foi copiar ideias.)