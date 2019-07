90-90-90. Portugal atinge todos os objetivos na luta contra a sida

Oito instituições da área do VIH exigem ao Governo 82 mil euros em dívida

Catarina Reis, com Lusa

Portugal atingiu todos os objetivos estabelecidos no programa das Nações Unidas para o combate ao VIH/Sida, conhecido como 90/90/90: 90% dos infetados diagnosticados, 90% em tratamento e 90% com carga viral não detetável. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde, numa cerimónia em Lisboa.

Até agora, o país tinha atingido duas destas metas - relativa ao diagnóstico e à deteção da carga viral -, encontrando-se entre o grupo de países europeus mais bem-sucedidos na luta contra a doença. Em outubro do ano passado, contabilizava já 91,7% de pessoas infetadas identificadas e 90,3% destes em tratamento, segundo dados da Direção-Geral de Saúde. Resultados que, na altura, levaram o coordenador do Programa de Doenças Transmissíveis da OMS, Masoud Dara, a caracterizar Portugal como um país "exemplar".

Ao atingir agora a meta dos doentes em tratamento, Portugal torna-se o sexto país a alcançar os três noventas, ao lado da Dinamarca, Islândia, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

Mas se as notícias são boas para o país, há outros que revelam números preocupantes, longe dos objetivos estabelecidos pela ONU. Há ainda uma média de 53 países europeus que participam no programa onde apenas 69% dos doentes estão identificados, 58% não está em tratamento e apenas 36% deixaram de ser uma ameaça na transmissão do vírus. Os países da Europa de Leste são os grandes responsáveis pelas percentagens tão baixas, explicava Masoud Dara.