O dugongo mais famoso da Tailândia morreu por comer plástico

Quando foi resgatado, em abril, tornou-se uma estrela na Tailândia e nas redes sociais. O dugongo órfão, que recebeu o nome de Marium, acabou por morrer este sábado, devido a uma infeção causada pela ingestão de plástico, de acordo com os veterinários que cuidaram do mamífero na ilha de Koh Libong, na província de Trang, no sul da Tailândia.

Uma equipa de cerca de 10 veterinários e 40 voluntários cuidou de Marium nas águas pouco profundas de Koh Libong, depois de descobrir o animal sozinho e desnutrido. A equipa disse que a morte do dugongo deveria servir como um alerta sobre os efeitos dos resíduos de plástico na vida selvagem.

Cerca de quatro meses depois de ser encontrado, Marium tornou-se famoso após circularem na Internet imagens tiradas pelos veterinários que cuidaram da cria. Na semana passada, o dugongo começou a mostrar sinais de stress e a recusar alimentar-se.

Na quarta-feira, Marium foi transferido para um tanque para ser seguido mais de perto pela equipa de veterinários, conta o Guardian, mas acabou por morrer esta manhã.

Segundo os veterinários, a autópsia revelou que pequenos pedaços de plástico tinham entupido e inflamado os intestinos do mamífero, causando uma infeção que levou à sua morte. Foram ainda encontrados hematomas no corpo de Marium, que podem ter sido causados pelo ataque de outro dugongo.

"Estamos todos tristes com esta perda ", disse Nantarika Chansue, diretora da unidade de medicina animal da Universidade Chulalongkorn, em Banguecoque.

No mês passado, em Koh Libong, quando Marium estava ainda de boa saúde, Chansue expressou preocupação com a possibilidade de algo acontecer aos dugongos. "Uma coisa para a qual não estamos preparados é se houver uma emergência", disse. "No caso de algo acontecer... estamos bem longe da terra [principal]. Preparámos equipamentos de emergência... [mas] tudo é possível ", vaticinou.

Um segundo dugongo órfão, que é mais novo que Marium e foi encontrado, em junho, perto do local de onde foi resgatado o irmão, está a ser vigiado no Centro de Biologia Marinha de Phuket. Jamil - o nome deste dugongo - e Marium deveriam ser lançados ao mar quando atingissem os 18 meses, a idade em que os dugongos deixam as mães.

© D.R.

Os dugongos apresentam comportamentos e aparências semelhantes aos manatins, mas a cauda de um dugongo é muito semelhante à de uma baleia. São uma espécie bastante solitária e as fêmeas dão à luz a apenas uma cria, após uma gestação de um ano, ajudando-as a alcançar a superfície da água para respirarem pela primeira vez. As progenitoras e crias têm um laço muito próximo, nunca as abandonando e mantendo sempre contacto com a cria.

Os historiadores acreditam que os dugongos e os manatins serviram de inspiração para os contos de sereias e outras criaturas marinhas sobrenaturais.