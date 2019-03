O Alasca está com temperaturas de 21 graus. É recorde mas ainda podem subir

É considerado um valor recorde. O estado norte-americano do Alasca está com temperaturas altas, com valores inéditos a serem registados, enquanto no resto do território dos Estados Unidos da América verifica-se, neste fim de semana, uma queda nas temperaturas.

Partes do estado do Alasca, o mais setentrional dos EUA, situado no extremo norte ao lado do Canadá, registaram as primeiras leituras de 21,1º Celsius. Klawock, uma cidade no sudeste do Alasca, registou esta temperatura máxima em 19 de março, e foi o primeiro lugar no estado a atingir essa temperatura.

Espera-se que mais recordes sejam batidos neste fim de semana, com as temperaturas a subir 10º C acima do normal. Enquanto isso, cidades como Boston ainda esperam por um dia em que a temperatura supere os 21º C, mais de uma semana após o início oficial da Primavera.

Desde o início do mês, o Alasca viu 55 temperaturas máximas diárias igualadas ou superadas até 23 de março, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Neste sábado, Anchorage espera um máximo de 7,8º C, que será mais quente do que em muitos lugares nas planícies, o que se estende mesmo até ao sul de Oklahoma. Anchorage alcançou 8,8º C na segunda-feira, o que é valor elevado, com o recorde anterior a remontar a 1970. A cidade mais populosa do Alaska não teve neve mensurável em março pela segunda vez na história.

Fairbanks é semelhante. Até esta semana, a cidade nunca teve dias consecutivos como este em março, quando as temperaturas ficaram acima de zero. Na segunda e terça-feira de manhã, as temperaturas não caíram abaixo de 1,1° C.

De acordo com o especialista em clima Brian Brettschneider, baseado no Alasca, "a data mais próxima para baixas temperaturas de congelação acima de zero foi de 15 de abril a 16 de abril de 1978".

Kotzebue, ao norte do Círculo Polar Ártico, estabeleceu ou empatou o recorde diário todos os dias desta semana, começando na quinta-feira, com temperaturas logo acima do ponto de congelamento. A cidade também estabeleceu uma temperatura mínima recorde nove vezes este mês.

Estas temperaturas confortáveis num início da primavera podem parecer uma coisa boa para os habitantes do Alasca, mas estão longe de o ser. Os efeitos da alteração climática estão a afetar o Alasca mais rapidamente do que a maioria dos lugares, e muitos climatologistas consideram o território o ponto zero no mundo que sofre com o aquecimento global.