Níveis de atividade física de mais de 119 mil utentes avaliados nos centros de saúde

Mais de 119 mil utentes viram os seus níveis de atividade física avaliados nos centros de saúde e os médicos e enfermeiros emitiram mais de 20 mil guias de apoio à promoção do exercício físico, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a DGS, que esta quinta-feira apresenta o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, o número utentes que viram os seus níveis de atividade física avaliados chegou aos 119.386 no passado mês de junho, um valor que tem vindo sempre a aumentar desde que o registo da atividade física e comportamento sedentário avançou nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), em setembro de 2017.

"Há uma aposta grande na monitorização. Cada vez precisamos de mais informação para saber onde estamos e o que podemos melhorar", afirmou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, sublinhando que as autoridades de saúde vão atualizar, no primeiro trimestre de 2020, o Barómetro Nacional da Atividade Física, elaborado em 2017.

Segundo o este barómetro, os portugueses apresentam atitudes muito positivas face à atividade física: 100% afirmaram que a prática regular melhora a qualidade de vida, 93% consideraram importante aumentar a utilização da bicicleta como forma de transporte e dos transportes públicos e 90% afirmaram gostar de praticar atividade física/exercício/desporto, apesar de 15% se sentirem incapazes de o fazer.

Contudo, este retrato positivo não encontra reflexo nos níveis de prática da população. A este propósito, o último Eurobarómetro indicou a falta de tempo (43% da população) e a falta de interesse (33%) como as principais barreiras à prática de atividade física indicadas pelos adultos portugueses, contribuindo para os elevados níveis de sedentarismo da população.

O barómetro nacional elaborado em 2017 aponta para um desconhecimento profundo sobre as recomendações de atividade física. Apenas 2% dos que responderam conheciam o nível de atividade física semanal de intensidade moderada recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a população adulta.

Graça Freitas explica que a informação sobre os níveis de atividade física fica guardada no registo do doente, tal como acontece com outros parâmetros recolhidos pelos médicos de família nos centros de saúde, como a altura, o peso e a tensão arterial.

Desde que foram instaladas nos sistemas informáticos ferramentas que permitem aos médicos de família avaliar e registar o nível de atividade física dos seus utentes, o número de pessoas registadas tem vindo a subir, passando de 19 886 (289 por cada 100 mil utentes) em maio de 2018 para 119 386 (1736/100 mil) em junho deste ano.

A responsável sublinhou ainda a importância desta avaliação, tendo em conta o impacto da atividade física na saúde das pessoas, sobretudo na prevenção de doenças crónicas, e até para envolver o doente no processo preventivo e/ou terapêutico de alteração do estilo de vida.

No âmbito deste processo, além do registo há ainda um aconselhamento breve para a atividade física, em que o profissional de saúde encoraja de forma verbal ou escrita a prática de atividade física, abordando os interesses do doente, as suas motivações e a disponibilidade.

"É importante fazer da atividade física uma coisa natural e que faz parte do dia-a-dia", disse Graça Freitas, acrescentando que as campanhas que a DGS tem promovido são para promover a atividade física enquanto estilo de vida saudável e acessível a todos, em qualquer altura e em qualquer momento.

"Atividades como subir escadas, por exemplo, fazem parte do dia-a-dia e são atividades físicas", disse.

Segundo a DGS, a proporção de utentes com 15 ou mais anos a quem foi prestado o serviço de aconselhamento breve, acompanhado da emissão dos guias de apoio à promoção de atividade física foi sempre subindo, chegando aos 94 por cada 100 mil pessoas. No total, o número de guias emitidas quase triplicou entre 2018 e 2019, chegando às 20 494 (dados de junho deste ano).

Em paralelo, a DGS tem um projeto-piloto, envolvendo 14 unidades de saúde, que além do aconselhamento breve e da emissão de guias inclui o encaminhamento para uma consulta específica de atividade física os doentes com diabetes tipo 2 e com depressão.

No Barómetro Nacional da Atividade Física, os inquiridos associaram muito a atividade física à sua componente estruturada, sendo que apenas metade identificou atividades do dia-a-dia, como subir escadas, e este resultado serviu de base para a campanha nacional "SigaOassobio -- A Atividade Física Chama Por Si", que foi lançada no primeiro semestre deste ano 2019 e pretende mostrar como a atividade física pode ser fácil, pouco dispendiosa, acessível e integrada no dia-a-dia.