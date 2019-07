Mundial de Fortnite começa hoje e há 30 milhões de dólares em prémios

As finais do Mundial de Fortnite, o videojogo da Epic Games jogado por 250 milhões de pessoas em todo o mundo, começam esta sexta-feira em Nova Iorque e há 30 milhões de dólares (27 milhões de euros) em prémios. Os vencedores de cada categoria (solo e pares) vão ganhar três milhões de dólares.

Ao longo de dez semanas de competição online, 40 milhões de jogadores tentaram qualificar-se para a final, que decorre até domingo no estádio Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadoww, normalmente palco do US Open de ténis.

Cem jogadores, o mais novo de apenas 14 anos e sem mulheres na lista, conseguiram lugar, garantindo logo à partida 50 mil dólares. Os que ficarem entre os quatro primeiro serão milionários.

Dezenas de milhares de fãs vão encher o estádio, que tem capacidade para quase 24 mil pessoas, e muitos milhões vão seguir a competição online -- é o primeiro Mundial de Fortnite. Os maiores jogadores têm legiões de seguidores nas redes sociais, partilhando no YouTube os seus jogos e dicas.

O que é o Fortnite?

O Fortnite, lançado em julho de 2017, é um videojogo em que cada jogador começa por escolher uma personagem. Esse avatar é lançado de paraquedas numa ilha e tem de procurar armas e outros equipamentos, com o objetivo de matar todos os outros jogadores ao mesmo tempo que tem de sobreviver aos ataques dos inimigos. A área de jogo vai-se alterando, ficando cada vez mais pequena à medida que os jogadores vão morrendo. Assim, é impossível evitar os confrontos. Os jogadores podem construir fortificações e alterar ou destruir tudo o que encontrarem.

O Fortnite possui dois modos de jogo: o Battle Royale (gratuito), onde 100 competidores entram num mapa e são obrigados a enfrentar-se intensamente, já que uma tempestade vai tomando conta da região; e o Save the World (ainda pago), onde o planeta está controlado por uma tempestade e várias criaturas zombies.

A maioria dos jogadores joga no modo Battle Royale, ou seja, lutando contra 99 outros jogadores. No final, só há um sobrevivente. Um jogo destes demora, em média, 20 minutos. Apesar de se poder jogar sozinho, os adolescentes preferem jogar em grupos, com amigos, que se podem organizar para lutar juntos ou formar equipas adversárias.

Apesar de Fortnite estar classificado para maiores de 12 anos, o jogo tornou-se popular entre miúdos bastante mais novos.