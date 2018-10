Mudança de hora: portugueses querem relógio igual no verão e no inverno

Portugal pode mesmo ter de acabar com mudança de hora

A maioria dos portugueses não querem mudança de hora durante o ano. É isso que diz o resultado de um estudo de opinião publicada pelo Correio da Manhã, elaborada pela Aximage, onde 60,7% dos 601 inquiridos afirmam que preferem manter a hora - dados que vão no mesmo sentido dos resultados da consulta pública levada a cabo pela Comissão Europeia.

Segundo os resultados do estudo, apenas cerca de um terço dos portugueses está a favor de manter os horários de verão e de inverno. A Área Metropolitana do Porto (68,4%) e o Litoral Norte (68º%) são as regiões onde se encontra mais gente contra a mudança de hora. Na região Sul e nas ilhas, só 50,3% é contra, enquanto 43,7% quer manter os dois horários.

No inquérito europeu, que abrangeu 4,6 milhões de pessoas, 84% responderam que preferem manter a mesma hora. Até abril, a Comissão e o Parlamento Europeu deverão tomar uma decisão.

O assunto tem sido polémico, com os cientistas a alertarem para as desvantagens de manter o mesmo horário todo o ano. O Observatório Astronómico de Lisboa foi uma das instituições a sublinhar os riscos para a saúde que uma decisão destas acarretaria, nomeadamente para as crianças que passariam a entrar na escola ainda de noite.

O primeiro-ministro, António Costa, já disse entretanto que quer manter os horários de verão e de inverno.